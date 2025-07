Mitglieder des Vereins European Tulips Clubs (ETC) haben während eines Besuchs in Monheim am Rhein verkündet, eine Spendenkampagne zur Restaurierung einer Kirche in der Türkei zu starten. Die Organisation wolle sich so bei der Stadt und seinem Bürgermeister Daniel Zimmermann bedanken, die der muslimischen Gemeinde ein Grundstück für den Bau der Osman-Gazi-Moschee zur Verfügung gestellt hatten. Das berichtete die türkische Zeitung „Hürriyet“ am Samstag.

Zimmermann habe den ETC-Vorstandsmitgliedern Teyfik Özcan und Dr. Fevzi Cebe sowie Bernd M. Wehner, den Monheimer Bundesvorsitzenden des Bundesverbands der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KVV), den aktuellen Stand beim Bau der Osman-Gazi-Moschee gezeigt. Anschließend habe es einen gemeinsamen Besuch im Rathaus gegeben.

Im Gespräch habe Zimmermann betont, dass Muslime in Deutschland und Europa große Beiträge zum kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Leben dieser Länder und Städte geleistet hätten. Die Unterstützung für die Monheimer Muslime sei für ihn deshalb selbstverständlich. Der Bürgermeister sei außerdem sehr über die Initiative des ETC erfreut, die Restaurierung einer Kirche in der Türkei organisieren zu wollen.

Die ETC-Mitglieder teilten mit, über die offene Haltung und Wertschätzung der Monheimer für ihre muslimischen Mitmenschen erfreut zu sein. Es habe jüngst in Monheim und allgemein in Nordrhein-Westfalen sehr positive Schritte gegenüber Muslimen gegeben. Das reiche von der Erlaubnis zum Minaretten-Bau über Toleranz gegenüber dem islamischen Gebetsruf bis hin zur finanziellen Unterstützung wie in Monheim.

KKV-Bundesvorsitzender Wehner bekundete ebenfalls seine Freude über die dialogfördernden Entwicklungen. Es sei wichtig, den Menschen einen Ort zum Beten zu bieten und die Religionsfreiheit zu wahren.