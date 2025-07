China verhängt Lockdown in Shanghai

Angesichts 1938 bestätigter Corona-Neuinfektionen hat China erneut einen harten Lockdown verhängt. In Shanghai schlossen Schulen, Betriebe und sogenannte nicht-lebenswichtige Unternehmen, nachdem an einem Tag 64 Fälle entdeckt worden waren. Der Ausbruch ist der größte in China seit Februar 2020.