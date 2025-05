Rund elf Wochen lang hat Israel keine Hilfslieferungen nach Gaza gelassen. Nach internationalem Druck durften erste Lkw am Montag die Grenze Karem Abu Salem passieren. Laut UN ist das bei weitem nicht genug.

Dem Welternährungsprogramm (WFP) zufolge stehen mehr als 116.000 Tonnen an Lebensmittelhilfen an der Grenze bereit. Aufgrund der kaum vorhandenen Lebensmittel und Trinkwasserreserven in Gaza herrscht dort eine Hungerkrise.