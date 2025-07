Am Oberlandesgericht Stuttgart-Stammheim beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen hochrangigen Kader der terroristischen PKK. Wie der 6. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart am 10. März auf der Webseite mitteilte, wird dem Beschuldigten vorgeworfen, seit April 2019 als Jugendfunktionär der Terrororganisation PKK tätig zu sein.

Laut Anklageerhebung der Generalstaatanwaltschaft Stuttgart vom 20. Dezember 2021 soll der heute 23-jährige Merdan K. für die Koordination die organisatorischen, personellen und propagandistischen Angelegenheiten innerhalb der PKK-Organisationsstruktur zuständig gewesen sein.

Zudem soll er den integrierten Jugendverband mit der Bezeichnung „Tevgera Ciwanên Şoreşger“ (Bewegung der freien Jugend) betreut haben. Merdan K. soll junge Kurden für PKK-Aktionen mobilisiert und sie als neue Mitglieder angeworben haben.

In dieser Funktion soll er sowohl im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet als auch in der Republik Österreich und zuletzt in Berlin als PKK-Jugendfunktionär aktiv gewesen sein.

Die PKK wird in der Türkei für mehr als 40.000 Tote verantwortlich gemacht. In der EU und in den USA wird sie als Terrororganisation eingestuft.