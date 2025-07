Moskau: Çavuşoğlu trifft Lawrow

Die Bemühungen der Türkei um einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine werden fortgeführt. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu befindet sich heute in Moskau für Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow. Noch diese Woche will Çavuşoğlu auch nach Kiew reisen, um seinen ukrainischen Amstkollegen zu treffen. Die Außenminister der Ukraine und Russlands waren vergangene Woche zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in Antalya zusammengekommen.