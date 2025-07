Im Rahmen der laufenden diplomatischen Vermittlungsbemühungen der Türkei hat der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Donnerstag seinen ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba besucht. „Wir hatten am 8. Oktober (2021) unser strategisches Planungstreffen hier in Lwiw abgehalten. Wir wollten nach Lwiw kommen, insbesondere in diesen schwierigen Tagen, um unserem strategischen Partner Ukraine unsere Unterstützung zu zeigen“, erklärte Çavuşoğlu während der gemeinsamen Pressekonferenz mit Kuleba.

Der türkische Außenminister bewertete auch die diplomatischen Fortschritte zwischen den Kriegsparteien. Insgesamt habe er das Gefühl, dass die Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg nach seinem Besuch in Russland und in der Ukraine wieder etwas gestiegen sei.

Çavuşoğlu sagte, es bestehe die Möglichkeit, dass sich die russische und die ukrainische Führung treffen, wenn sie sich über bestimmte Themen einig seien. Wenn Ankara eine Annäherung sehe, könne ein solches Treffen stattfinden. Kiew habe Ankara zudem angeboten, einer der Garanten eines möglichen Abkommens zu sein.

„Der Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden“Seit Beginn des Krieges seien Tausende von Zivilisten ums Leben gekommen und mehr als drei Millionen unschuldige Menschen hätten aus ihrer Heimat fliehen müssen, so Çavuşoğlu weiter. Als er über Polen nach Lwiw reiste, habe er die Flüchtlingsströme gesehen. Er sei erschüttert von den vielen Menschen, die auf der Straße und an den Grenzübergängen warteten.

Çavuşoğlu betonte, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet werden müsse. Die Türkei habe deshalb „seit dem ersten Tag ihre Bemühungen in diese Richtung intensiviert“, fügte er hinzu. „Mit diesem Gedanken haben wir meinen Freund Kuleba und den russischen Außenminister (Sergej) Lawrow in Antalya zusammengebracht. Ich möchte Kuleba für seinen konstruktiven Ansatz bei diesem Treffen danken.“

Letzte Woche war auf Initiative von Çavuşoğlu in Antalya ein Treffen zwischen seinen Amtskollegen Lawrow und Kuleba zustande gekommen. Die Gespräche waren das erste hochrangige Treffen zwischen Russland und der Ukraine seit Beginn des Krieges am 24. Februar.