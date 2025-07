Russland feiert Krim-Annexion

Der 8. Jahrestag der Krim-Annexion ist in Russland groß gefeiert worden. Auch der russische Präsident Putin nahm an den Feierlichkeiten teil. Durch die Annexion sei eine Barriere gegen Rechtsextreme und Neonazis gestellt worden, behauptete Putin. Nun müssten die Menschen in Donezk vor einem „Massaker” geschützt werden.