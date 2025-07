Mädchen aus dem Bunker singt ukrainische Nationalhymne

Noch vor wenigen Tagen hatte die kleine Amelia in einem Bunker in der Ukraine „Let it go” gesungen. Über 16 Mio. Menschen in aller Welt erreichte das rührende Video. Nun trug die siebenjährige Geflüchtete bei einem Benefizkonzert in Polen die ukrainische Nationalhymne vor.