Der russische Außenminister Sergei Lawrow warnt vor einer Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine. Die Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine könne zu einer direkten Konfrontation zwischen Russland und dem NATO-Militärbündnis führen, warnte Lawrow vor Mitarbeitern und Studenten des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen am Mittwoch. Die polnische Regierung hatte die Entsendung von Friedenstruppen ins Gespräch gebracht.

„Ich hoffe, sie verstehen, worüber sie reden“, fügte Lawrow hinzu. Eine Entsendung würde einen „direkten Zusammenstoß zwischen den russischen und den NATO-Streitkräften“ bedeuten. Ein solches Szenario habe jeder nicht nur zu vermeiden versucht, sondern es sei ein Szenario, „von dem jeder gesagt hat, dass er grundsätzlich nicht stattfinden sollte.“

Auch das russische Präsidialamt warnte anschließend vor einer Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine. „Jede mögliche Konfrontation zwischen unseren Truppen und NATO-Kräften könnte klare Konsequenzen haben, die schwer zu korrigieren sind“, betonte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Polens Idee sei „waghalsig und extrem gefährlich“.