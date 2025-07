Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Scholz habe sich über den aktuellen Stand der Bemühungen von Russland und der Ukraine um eine diplomatische Konfliktlösung informiert, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Abend in Berlin mit. Zudem habe Scholz darauf gedrängt, dass es „so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand und zu einer Verbesserung der humanitären Lage kommt“.

Im Anschluss telefonierte Scholz den Angaben zufolge mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, um sich über dessen Einschätzung der aktuellen Lage und des Verhandlungsprozesses zu informieren.