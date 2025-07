Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für Donnertag zu weltweiten Protesten gegen die russische Invasion in seinem Land aufgerufen. „Geht mit ukrainischen Symbolen auf die Straße, um die Ukraine zu verteidigen, um die Freiheit zu verteidigen, um das Leben zu verteidigen“, sagte Selenskyj in einer am Mittwochabend veröffentlichten Videobotschaft. Am Donnerstag ist der Beginn des russischen Einmarschs genau einen Monat her.

„Unser ganzes Volk wird in einer freien Ukraine leben“In der Aufzeichnung ist Selenskyj sichtlich erschöpft in den leeren Straßen Kiews zu sehen. „Die Welt muss den Krieg stoppen“, appellierte er. „Kommt aus euren Büros, euren Häusern, euren Schulen und Universitäten“, forderte er.

Selenskyj räumte ein, dass der letzte Monat „lang“ gewesen sei. Er lobte aber den ukrainischen Widerstand, der viel heftiger gewesen sei, als Russland erwartet habe. Die Ukraine würde so lange kämpfen, wie es nötig sei. „Dies ist ein Krieg für die Unabhängigkeit, und wir müssen ihn gewinnen“, sagte er. „Wir werden jede Stadt wieder aufbauen und die Invasoren für jedes Verbrechen zur Rechenschaft ziehen“, versprach er. „Unser ganzes Volk wird in einer freien Ukraine leben“.

Rund 3,6 Millionen Menschen haben das Land verlassen

Seitdem der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar einen Militäreinsatz zur Sicherung des „Friedens“ im Nachbarland verkündet hatte, sind in dem Angriffskrieg tausende Zivilisten getötet worden. Laut UN-Angaben sind zehn Millionen Menschen in der Ukraine auf der Flucht, rund 3,6 Millionen Menschen haben das Land verlassen.

Die Einkesselung wichtiger Städte wie Mariupol hat laut Hilfsorganisationen eine humanitäre Katastrophe hervorgerufen. Westliche Staaten werfen den russischen Truppen Kriegsverbrechen vor. Hunderttausende Menschen weltweit sind in den vergangenen Wochen bereits gegen den Krieg auf die Straßen gegangen.