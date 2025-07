Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan haben sich über mögliche weitere Vermittlungsversuche im Krieg in der Ukraine ausgetauscht. Nach einem gut 50-minütigen Treffen der beiden Staatschefs am Rande des NATO-Sondergipfels in Brüssel teilte der Élyséepalast mit, dass weiterhin alle diplomatischen Mittel genutzt würden, um eine Waffenruhe zu erreichen.

Gemeinsame humanitäre Operation um Mariupol?

Auch, sobald eine solche erreicht wäre, wolle man auf eine Zusammenarbeit mit der Türkei setzen: „Sobald eine Waffenruhe umgesetzt ist, werden Frankreich und die Türkei sich bereithalten, einen notwendigen Verhandlungsprozess zwischen Russland und der Ukraine zu begleiten.“

Wie Macron sagte, sei es bei dem Austausch auch um eine gemeinsame humanitäre Operation in der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol gegangen. Diese könne in den nächsten Tagen beginnen – zusammen mit weiteren Partnern, die sich der Aktion anschließen wollten.

Auch regionale Fragen gemeinsam erörtert

Bei seinem Treffen mit Präsident Erdoğan seien auch regionale Fragen erörtert worden. Die aktuelle Situation habe eine Gelegenheit geboten, bestehende Unsicherheiten mit der Türkei zu beseitigen und zu klären.

Seit Russland am 24. Februar seine Invasion in der Ukraine begonnen hat, wurden nach Angaben der UN mindestens 1035 Zivilisten in der Ukraine getötet und 1650 Menschen verletzt. Die UNO hat jedoch gewarnt, dass die genaue Zahl wahrscheinlich viel höher ist. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind außerdem über 3,6 Millionen Ukrainer in die Nachbarländer geflohen.