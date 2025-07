Saudi-Arabien: Huthi-Angriff auf Öllager

Jemenitische Huthi-Rebellen haben eine Öl-Anlage in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda mit Raketen angegriffen. Dabei wurden zwei Öltanks getroffen, die danach in Flammen aufgingen. Der Großbrand tobt unweit der Formel-1-Rennstrecke, wo am Sonntag der Große Preis von Saudi Arabien stattfinden soll.