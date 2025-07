Russland und die Ukraine werden nach Angaben der ukrainischen Regierung am Montag in der Türkei eine neue Verhandlungsrunde starten.

„Bei den heutigen Gespräch per Videokonferenz wurde beschlossen, die nächste Runde in Präsenz in der Türkei vom 28. bis 30. März abzuhalten“, teilte der ukrainische Unterhändler David Arachamia am Sonntag im Online-Netzwerk Facebook mit.

Am 10. März hatten bereit Verhandlungen auf Ministerebene im türkischen Antalya stattgefunden. Konkrete Ergebnisse im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gab es nicht.

Mehr zum Thema: Ein Raketenschild für Deutschland? Russland-Krieg löst Debatte aus