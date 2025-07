Laut dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat sich Präsident Recep Tayyip Erdoğan letzte Woche beim NATO-Gipfel in Brüssel mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi über das Luftverteidigungssystem SAMP/T von Eurosam ausgetauscht. Die beiden EU-Länder würden inzwischen eine gemeinsame Produktion von SAMP/T in der Türkei erwägen, erklärte der Außenminister am Samstag beim Doha Forum in Katar.

„Wir haben vor etwa acht Jahren eine Vereinbarung unterzeichnet, eine Absichtserklärung mit Eurosam, aber bis heute ist nichts passiert“, erinnerte Çavuşoğlu. „Jetzt sind diese beiden Länder sehr daran interessiert, eine gemeinsame Produktion in der Türkei zu haben, um das Luftverteidigungssystem SAMP/T in unser Land zu exportieren“. Eurosam ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Frankreich und Italien.

