Die Verhandlungen zwischen ukrainischen und russischen Vertretern haben in Istanbul begonnen. „Wir sind zu jedem Beitrag bereit, der eure Arbeit erleichtern würde“, erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan laut der Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagmorgen zu Beginn der Verhandlungen. Trotz seiner bevorstehenden Reise nach Usbekistan werde Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in Istanbul bleiben, um bei Bedarf die Parteien zu unterstützen.

Das türkische Staatsoberhaupt unterstrich, dass die Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien auf einen möglichen Frieden im Ukraine-Krieg hoffen ließen. Ankara unterstütze die Gespräche voll und ganz, betonte er. „Wir glauben daran, dass es in einem fairen Frieden keinen Verlierer gibt.“

Dabei hob der Präsident die bisherigen Vermittlungsversuche der Türkei in dem Konflikt hervor. „Aufgrund unserer Nachbarschaft, Freundschaft und menschlichen Nähe haben wir versucht, unsere diesbezüglichen Verantwortungen zu erfüllen“, erinnerte er. Ankara habe auf internationaler Ebene eine „faire Haltung“ gegenüber beiden Parteien eingenommen.

„Ein sofortiger Waffenstillstand und die Etablierung von Frieden sind für alle von Vorteil“, so Erdoğan. Er wiederholte dabei erneut die Bereitschaft der Türkei, die ukrainischen und russischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin zu einem möglichen gemeinsamen Treffen zu empfangen. Die Gespräche seien nun in einem Stadium, in dem konkrete Ergebnisse erwartet würden. „Die ganze Welt erwartet gute und erfreuliche Nachrichten von Ihrer Seite.“