Am 14. Mai werden diverse Themen wie unter anderem Klimawandel, Weltraumtourismus, technologische Fortschritte oder nachhaltige Geschäftsmodelle auf der Agenda der Plattform „NEXT“ stehen. Diese in Istanbul stattfindende Veranstaltung wird vom TRT World Forum ausgerichtet. Junge engagierte Journalisten, Akademiker, Aktivisten, Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen und Unternehmer können sich noch bis zum 22. April um die Teilnahme an der Veranstaltung bewerben.

Laut eigener Darstellung „ermutigt und inspiriert“ die Plattform junge Menschen dazu, „Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft und den Aufbau einer nachhaltigen Welt zu übernehmen“. Panels sollen dabei zahlreiche Themen der Zukunft diskutieren und Antworten auf aktuelle relevante Fragen finden.

Unter anderem werden Workshops oder Exklusivinterviews laut „NEXT“ für eine „einzigartige Erfahrung“ für die Teilnehmer sorgen.

Interessierte müssen sich dabei in der Altersgruppe zwischen 20 und 35 Jahre befinden und ein Bewerbungsformular ausfüllen. Weitere Informationen können auf der Internetseite zur Veranstaltungeingesehen werden.