Russland: Einreisebeschränkung für „unfreundliche“ Staaten

Nach der russischen Belagerung in Teilen der Ukraine haben viele westliche Staaten mit Sanktionen reagiert. Nun will Russland in Form von Einreisebeschränkungen antworten. Demnach soll für Bürger von „unfreundlichen“ Staaten eine Visabeschränkung gelten.