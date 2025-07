Der Vorarlberger Logistiker Gebrüder Weiss weitet sein Netzwerk in der Türkei aus. Nach Standorten in Istanbul und Izmir eröffnet das Unternehmen in Mersin seine bereits dritte Niederlassung. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Montag auf seiner eigenen Webseite bekannt gegeben.

Besserer Zugang zu zentralanatolischen Metropolen

Die Türkei sei mit ihrer Lage am Mittelmeer ein wichtiger Umschlagsplatz für Waren aller Art zwischen Asien und Europa, erklärte Wolfram Senger-Weiss. Er ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.

Von der Hafenstadt Mersin aus könnten die weiter nördlich gelegenen Wirtschaftszentren der Türkei wie Kahramanmaraş, Konya und Kayseri gut erreicht werden. Dies sei für den Export von Produkten aus Branchen wie der Textil- und Landwirtschaft, der Chemieindustrie und dem Maschinenbau bedeutend.

Alternative zum „Nördlichen Korridor“

Die unmittelbare Nähe zu den Produzenten sei in diesem Kontext von ganz entscheidender Bedeutung. Den Kunden vor Ort würden neben Luft- und Seefrachtserviceleistungen auch Pharma- und Multimodal-Transporte geboten. Das Unternehmen übernehme jedoch auch Aufträge im Bereich der Lagerlogistik und Zollabfertigung, erklärte Çiler Keskinel, Landesleiterin Air & Sea Türkei bei Gebrüder Weiss.

Die Hafenstadt Mersin gilt zudem als zentrale Drehscheibe für Transporte in Richtung Kaukasus, den Nahen und Mittleren Osten sowie Zentralasien. In Richtung Zentralasien und China biete die Türkei insbesondere eine wichtige Alternative zu den Transporten über den „Nördlichen Korridor“ via Russland. Die Ausweichroute führe von der Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Turkmenistan und Usbekistan bis nach China.