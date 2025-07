Jerusalem: Protest gegen jüdische Extremisten

Einige Diplomaten, Palästinenser und Vertreter der griechisch-orthodoxen Kirche in Jerusalem haben am Mittwoch gegen den Diebstahl eines historischen Stücks des Petra Hotels protestiert. Dieses gehört der griechisch-orthodoxen Kirche und wurde von der jüdischen Extremistengruppe „Ateret Cohanim“ gestohlen. Der Protest richtete sich auch an die israelischen Gerichte, die generell zugunsten der Extremisten entscheiden.