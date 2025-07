Die Ukraine will laut dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Türkei und Deutschland als Garantiestaaten gewinnen. „Die Ukraine möchte ihre Sicherheit gewährleistet wissen, wenn sie der NATO nicht beitritt“, sagte der türkische Diplomat am späten Donnerstagabend in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. Demnach ist auch Italien als möglicher Garantiestaat im Gespräch.

Çavuşoğlu sagte, dass sich die Türkei weiterhin im Konflikt aktiv diplomatisch engagiere. Der Außenminister befinde sich im engen Austausch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba.

„Die Tatsache, dass die beiden Länder einen ersten Schritt des Dialogs in der Türkei unternommen haben“, zeige, so Çavuşoğlu, „welche Bedeutung beide Staaten den Beziehungen zur Türkei beimessen“.

Die ukrainische und die russische Delegationen hatten nach den Gesprächen am Dienstag in Istanbul getrennte Erklärungen abgegeben. Darin hatten sie die Gespräche unter Vermittlung der Türkei als „konstruktiv“ bezeichnet.

Bei der letzten Gesprächsrunde hatte die Ukraine vorgeschlagen, im Gegenzug für Sicherheitsgarantien einen neutralen Status anzunehmen. Das würde bedeuten, dass die Ukraine künftig weder Militärbündnissen beitreten noch ausländische Militärstützpunkte auf ihrem Territorium unterhalten würde.