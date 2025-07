Çengelköy, ein Stadtteil Istanbuls, spielte beim Widerstand gegen den Putschversuch in Türkiye am 15. Juli 2016 eine entscheidende Rolle. Trotz Kugelhagel blockierten die Einwohner in jener Nacht die Straßen, um den Durchzug der Putschisten zu verhindern. Neun Jahre später erinnern sich zwei Helden aus Çengelköy an das Erlebte.