Mehr als 1,8 Milliarden Muslime in aller Welt und mehr als fünf Millionen in Deutschland bereiten sich auf den Beginn des Fastenmonats Ramadan am morgigen Samstag vor. Für Muslime beginnt der Fastenmonat in diesem Jahr am 2. April, der erste Tag des Fastenbrechens ist der 2. Mai.

Anlässlich dieses Ereignisses haben auch deutsche Islamverbände Grußadressen an die Gläubigen gerichtet. Unter anderem hat der Zentralrat der Muslime (ZMD) seine Wünsche für einen friedvollen Ramadan zum Ausdruck gebracht.

DITIB betont Bedeutung des Korans als Quelle der Rechtleitung„Zum dritten Mal in Folge erfolgt Ramadan in Corona-Zeiten“, teilte der Verband am Mittwoch mit. „Zahlreiche Treffen in der Gemeinschaft sowie gemeinsames Feiern sind in diesen Zeiten weiterhin nur eingeschränkt möglich.“ Die Pandemie sei noch nicht überwunden.

Auch auf die bewaffnete Eskalation des Ukraine-Konflikts nimmt der Verband Bezug. „In Zeiten des Krieges sind unsere Gedanken bei den Menschen in der Ukraine“, sagte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek: „Wir beten für die Opfer im Heiligen Monat Ramadan ganz besonders und bitten Gott um Frieden für alle Menschen auf der Welt.“

Namens des größten islamischen Verbandes in Deutschland, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB), wies deren Vorsitzender Kazım Türkmen vor allem auf die Bedeutung des Korans als Quelle der Rechtleitung hin.

Der Fastenmonat sollte „allem voran ein Monat der Vereinigung mit dem Koran sein“. Dieser verdeutliche die erforderlichen Prinzipien für ein glückliches und zufriedenes diesseitiges Leben, lenke aber auch die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des ewigen Lebens und lehre Wege, in diesem Glück zu erlangen.

Fasten im Ramadan als eine der fünf Säulen des IslamDas Fasten gehört wie das Glaubensbekenntnis, die täglichen Gebete, die Armensteuer und die Pilgerfahrt nach Mekka zu den fünf Säulen des Islams. Der Monat Ramadan, der neunte im islamischen Mondjahr, wandert durch das Kalenderjahr. Der Ramadan beginnt und endet, wenn die Mondsichel nach Neumond erstmals wieder sichtbar ist. Der Beginn kann von Land zu Land unterschiedlich sein.