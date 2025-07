Durch eine Explosion in einer Diskothek in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku in der Nacht zum Sonntag ist mindestens ein Mensch getötet worden. Eine 43-jährige Angestellte des Lokals sei gestorben, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Verweis auf die aserbaidschanische Staatsanwaltschaft. Demnach wurden 37 weitere Menschen verletzt, vier davon schwer.

Nach Angaben der aserbaidschanischen Gasgesellschaft Azerigas hatte ein Leck in einem Gasbehälter die Explosion ausgelöst. Das aserbaidschanische Katastrophenschutzministerium hatte zuvor erklärt, am frühen Sonntagmorgen über eine Detonation in einem Lokal im Stadtzentrum informiert worden zu sein. Ein ausgebrochener Brand sei gelöscht worden.

Die Such- und Rettungsaktionen seien am Morgen eingestellt worden, erklärte das Ministerium später. Auf seiner Website veröffentlichte es Fotos von Trümmern des Gebäudes.