Die Türkei hat ihre Botschaft in der Ukraine zurück nach Kiew verlegt. Wegen des militärischen Angriffs Russlands auf die Ukraine war die Botschaft vorübergehend in die südwestukrainische Stadt Czernowitz verlegt worden. Ab Mittwoch wird die Botschaft laut einer eigenen Erklärung ihre Arbeit wieder am gewohnten Ort aufnehmen.

Die Botschaft teilte auf Twitter mit, dass sie ihre Aktivitäten vorübergehend nach Czernowitz verlegen musste, das als Logistikzentrum für Evakuierungen von Zivilisten durch die Türkei diente. Neben der Türkei hat auch Estland die Rückverlegung seiner Botschaft nach Kiew bekanntgegeben.

Eine Reihe von Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Israel, die Niederlande und Ungarn, haben ihre Botschaften aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges vorübergehend von Kiew in die westliche Stadt Lemberg verlagert.

Russland zieht Truppen aus Region um Kiew wieder abDer Vormarsch russischer Streitkräfte gegen Kiew hatte die Türkei letzten Monat gezwungen, ihre Botschaft nach Czernowitz nahe der rumänischen Grenze zu verlegen. Die Ukraine erklärte am Samstag, dass sich die russischen Streitkräfte inzwischen wie angekündigt aus den nördlichen Gebieten um die Hauptstadt und die Stadt Tschernigiw herum zurückziehen.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der am 24. Februar begann, hat international für Empörung gesorgt. Unter anderem haben die Europäische Union, die USA und das Vereinigte Königreich harte Sanktionen gegen Moskau verhängt. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden in der Ukraine mindestens 1480 Zivilisten getötet und 2195 verletzt, wobei die tatsächliche Zahl weit höher liegen dürfte.

Mehr als 4,24 Millionen Ukrainer sind nach Angaben des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge in andere Länder geflohen, Millionen weitere sind Binnenflüchtlinge.