Russlands Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat suspendiert

Die UN-Vollversammlung hat die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen suspendiert. Eine entsprechende Resolution wurde in New York verabschiedet - nach Berichten über „grobe und systematische Verletzungen der Menschenrechte in der Ukraine”.