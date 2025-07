Georgien: Dutzende legen sich für Ukraine auf den Boden

Aus Protest gegen den Ukraine-Krieg haben sich Dutzende Aktivisten am Mittwoch in der georgischen Hauptstadt Tiflis auf den Boden gelegt. Sie wollten damit an die leblosen Körper der getöteten Menschen in Butscha erinnern. Die ukrainische Regierung macht Russland dafür verantwortlich. Moskau entgegnet, die Bilder seien inszeniert worden, um weitere Sanktionen zu rechtfertigen.