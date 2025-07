Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer haben am Sonntag ein Telefongespräch geführt. Gesprächsthemen waren dabei die bilateralen Beziehungen, der Ukraine-Krieg und regionale Themen, wie das türkische Präsidialamt nach dem Gespräch mitteilte.

„Positive Atmosphäre“ - aber „konkrete Entwicklungen“ nötigDemnach drückte das türkische Staatsoberhaupt in dem Gespräch seine Zufriedenheit über den zuletzt engen Austausch zwischen beiden Ländern aus. Laut der Erklärung teilte Erdoğan zudem mit, dass das Wohlbefinden der Türkischstämmigen in Österreich die gegenwärtig „positive Atmosphäre“ in den Beziehungen zusätzlich stärken könne.

Bezüglich des Ukraine-Krieges habe der Präsident erklärt, dass sich Ankara weiterhin um die Etablierung von Frieden zwischen Kiew und Moskau einsetze.

Ein weiteres Gesprächsthema waren dem Präsidialamt zufolge die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU. Erdoğan habe erneut zum Ausdruck gebracht, dass Ankara „konkrete Entwicklungen“ bei der Visafreiheit, die Eröffnung neuer Verhandlungskapitel beim EU-Beitrittsprozess und Verhandlungen zur Aktualisierung der Zollunion erwarte.

Türkischer Botschafter in Wien erfreut über TelefonatEine mögliche Kooperation in Energiefragen sei ebenfalls thematisiert worden. Erdoğan habe vor diesem Hintergrund auf die strategische Bedeutung der Lieferung von Energiequellen im Kaspischen Meer und östlichen Mittelmeerraum über die Türkei nach Europa hingewiesen.

Der türkische Botschafter in Wien zeigte sich erfreut über das Gespräch zwischen Erdoğan und Nehammer. Auf Anfrage teilte Ozan Ceyhun TRT Deutsch mit, dass das Telefonat ein „sehr wichtiger Wendepunkt“ für einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland sowie die Verbesserung der türkisch-österreichischen Beziehungen sei. „Ich möchte meine Zufriedenheit über dieses Gespräch ausdrücklich unterstreichen“, erklärte der Botschafter.