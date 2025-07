Zahl der antisemitischen Straftaten 2021 in Bayern stark gestiegen

Eine deutliche Zunahme an antisemitischen Straftaten war im Vorjahr in Bayern zu verzeichnen. Darauf weist die SPD-Landtagsfraktion in einer parlamentarischen Anfrage hin. Mehr als 90 Prozent gingen dabei auf das Konto von Rechtsextremisten.