Zum 177-jährigen Bestehen der türkischen Polizei hat die Botschaft der Republik Türkei in Berlin am Montag ein Fastenbrechen organisiert. An dem Iftar-Essen nahmen unter anderem auch Holger Münch, Leiter des Bundeskriminalamtes, Vertreter der türkischen Gemeinschaft in Berlin sowie türkische und deutsche Polizisten teil.

Polizeiarbeit sei wichtig für die Sicherheit, erklärte Ahmet Başar Şen, Botschafter der Türkei in Berlin. Die türkische Polizei, sowie Türken, die Sicherheitsaufgaben in Deutschland übernehmen, seien eine Quelle des Stolzes. „Diese Polizeibeamten sprechen beide Sprachen, kennen sich in beiden Kulturen aus und erleichtern die Polizeiarbeit“, betonte Şen. Zudem spielten sie die Rolle eines Mittelsmannes, eines Dolmetschers, eines Beraters und würden somit wesentlich zur Diversität in der Gesellschaft beitragen.

Zudem appellierte Şen an türkische Jugendliche, eine Karriere bei der Polizei in Betracht zu ziehen. In dieser Branche sollten mehr Türken vertreten sein, genau wie dies in anderen Lebensbereichen bereits der Fall sei. Şen verwies in seiner Rede auch darauf, dass die Türkei und Deutschland befreundete Länder seien. Die Zusammenarbeit insbesondere bei der Bekämpfung von Betäubungsmittelkriminalität und Betrug sei sehr erfolgreich.