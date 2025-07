Luftwaffe hilft verwundeten Ukrainern

Am Montag landete ein Airbus A310 MedEvac in Köln. Die Ukraine hatte zuvor eine Bitte um Hilfe an die EU gerichtet. Dem Bundesverteidigungsministeriums zufolge waren Zivilisten aus der Ukraine an Bord, die während des Krieges in ihrem Land schwer verletzt wurden, darunter Kinder.