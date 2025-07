Bei Schüssen in einer U-Bahn-Station in der US-Millionenstadt New York sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens 13 Menschen verletzt worden. Die Polizei erklärte am Dienstag, bei dem Vorfall im Stadtteil Brooklyn seien mehrere Menschen von Kugeln getroffen worden. Die Polizei betonte zudem nach Berichten über nicht detonierte mutmaßliche Sprengsätze, es seien „keine aktiven Sprengsätze“ gefunden worden.

Die Polizei rief die Bevölkerung im Kurzbotschaftendienst Twitter auf, die Gegend zu meiden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

