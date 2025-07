Olympiasiegerin schwimmt durch „blutigen” Teich

Aktivisten haben in Litauen einen Teich nahe der russischen Botschaft rot eingefärbt. Auch die frühere Schwimm-Olympiasiegerin Ruta Meilutyte beteiligte sich an der Aktion und durchschwamm das Gewässer aus Protest gegen mutmaßliche Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine.