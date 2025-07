Anlässlich des islamischen Fastenmonats Ramadan hat die türkische Botschaft in Wien ein gemeinsames Fastenbrechen mit zahlreichen Gästen organisiert. Botschafter Ozan Ceyhun betonte bei der Veranstaltung am Dienstag „die Bedeutung der Solidarität, der Einigkeit und des Zusammenhalts im heiligen Monat Ramadan“. Neben Vertretern mehrerer Bundesministerien Österreichs und zahlreichen Botschaftern waren unter anderem auch Abgeordnete sowie Vertreter der Türkischstämmigen in Wien eingeladen.

Botschafter Ceyhun machte zudem auf den Anstieg von islamophoben, antisemitischen und anderen rechtsextremistischen Vorfällen aufmerksam. Das gemeinsame Abendessen während des islamischen Fastenmonats Ramadan bringe Menschen ungeachtet ihrer Religion und Ethnie zusammen und sei die beste Antwort auf Hassbotschaften, erklärte er.

Die Sektionsleiterin für internationale Kulturangelegenheiten am österreichischen Außenministerium, Botschafterin Teresa Indjein, würdigte in der Runde die Vermittlungsversuche der Türkei im Ukraine-Krieg. Ankara spiele hierbei eine „wichtige Rolle“. Sie unterstrich zudem die jüngsten Fortschritte in den bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und Österreich.