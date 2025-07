Steinmeier in Kiew „nicht gewünscht”

Ein Besuch des deutschen Bundespräsidenten in der Ukraine ist von der Führung in Kiew „nicht gewünscht”. Beobachter vermuten, dahinter stehe Selenskyjs Missbilligung der verhältnismäßig engen Beziehungen Steinmeiers zu Russland in seiner Zeit als Außenminister der Bundesrepublik.