Die Türkei hat seit Beginn des Ukraine-Krieges 67 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in das Land geschickt. Darunter sei auch eine mobile Küche zur Versorgung der Menschen, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD am Mittwoch mitteilte. Die humanitäre Hilfskampagne Ankaras wurde demnach drei Tage nach Kriegsbeginn gestartet.

Helfer versorgen seitdem Flüchtlinge am Grenzübergang Siret in Rumänien sowie in Lwiw an der polnischen Grenze mit warmen Mahlzeiten. Vier AFAD-Mitarbeiter koordinieren vor Ort die Verteilung der aus der Türkei gesandten Hilfsgüter.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden in der Ukraine mindestens 1892 Zivilisten getötet und 2558 weitere verletzt. Die Dunkelziffer wird weit höher eingeschätzt. Mehr als 4,6 Millionen Ukrainer flohen nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks in andere Länder, Millionen weitere sind Binnenflüchtlinge.