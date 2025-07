USA: Polizist erschießt am Boden liegenden Schwarzen

Erneut sorgt ein brutaler Polizeieinsatz in den USA für Aufsehen. Am 4. April hielten Polizisten im US-Bundesstaat Michigan einen schwarzen Mann für eine Verkehrskontrolle an. Dieser versucht zu fliehen. Beim anschließenden Gerangel schießt ein Polizist ihm in den Kopf.