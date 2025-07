Der Türkische Rote Halbmond wird während des islamischen Fastenmonats Ramadan auch Bedürftige in Palästina unterstützen. Die Hilfsaktionen der Organisation sollen an insgesamt 21 Orten in dem Land durchgeführt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Mittwoch.

Demnach sollen insgesamt 5000 Nahrungsmittelpakete an palästinensische Bedürftige übergeben werden. Etwa 12.000 Menschen würde auf diese Weise das Fastenbrechen ermöglicht. Mit seiner Hilfsaktion will der Türkische Rote Halbmond laut AA über den gesamten Fastenmonat hinweg insgesamt 42.000 Palästinenser erreichen.

Auch Star-Koch Burak Özdemir, der in den sozialen Medien als „CZN Burak“ mit seinen Videos Millionen von Menschen erreicht, nimmt vor Ort an den Hilfsaktionen des Türkischen Roten Halbmonds teil.

Laut AA reiste Özdemir nach Jerusalem, um mit dem Türkischen Roten Halbmond zu kooperieren. Vor der Al-Aqsa-Moschee habe er persönlich das Essen für ein gemeinsames Fastenbrechen zubereitet.