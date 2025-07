Auf den Tag genau 61 Jahre nach dem ersten Mann im Weltall, Juri Gagarin, sollte auch der erste Kebab das All betreten. Das war zumindest der Wunsch des Restaurantbesitzers Yaşar Aydın aus der „Döner-Hochburg“ Adana in der Türkei.

Ursprünglich hatte Aydın geplant, seinen Kebab während eines Festes in der Stadt ins All zu schießen, doch ungünstige Wetterbedingungen verzögerten den Start, wie „Daily Sabah“ berichtet. Am Dienstag schließlich konnte Aydın mithilfe des örtlichen Unternehmers Idris Albayrak seinen Traum verwirklichen. Albayrak, der auch Raumfahrttechnik studiert hatte, plante alle Phasen des Starts in die Stratosphäre.

Döner stieg an Heliumballon befestigt 40 Kilometer hochFür den Döner wurde eine spezielle Box entworfen, in der er die extremen Temperaturen in der Luft aushalten könne. Die mit Kameras und einem Ortungsgerät ausgestattete Box wurde an einem Heliumballon befestigt. Aydın seinerseits vergaß nicht, dem Kebab Beilagen beizufügen, wie er sie auch seinen Kunden auf der Erde serviert, von Zwiebeln bis zu Salaten.

„Ich glaube, die Aliens haben es zurückgeschickt, weil es zu viel Pfeffer enthielt. Nächstes Mal werde ich ein Gericht mit weniger Pfeffer schicken“, scherzte Aydın, als er die Schachtel zurückholte und schwor, seine Bemühungen fortzusetzen, das berühmte Gericht weiter ins All zu schießen. „Ich freue mich, für unsere Stadt und unsere Küche zu werben. Ich liebe es, der Erste zu sein“, sagte er Reportern, die den Start und die Rückkehr beobachteten.

Nach einem Countdown startete der Dönerspieß in Richtung Weltall. Bis dorthin hat er es nicht ganz geschafft, wie in dem Video zu sehen ist. Dennoch hat der Kebab eine Höhe von etwa 40 Kilometern erreicht. Das hat wohl noch kein anderer Dönerspieß zuvor geschafft. Anschließend stürzte der Kebab mit seinem Fallschirm vor der türkischen Südküste ins Meer.

