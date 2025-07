Trauerumzug: Toter bei israelischem Militäreinsatz

Tausende Menschen nahmen an der Beerdigung eines Palästinensers teil, der am Mittwoch im besetzten Westjordanland bei einem israelischen Militäreinsatz getötet worden war. Seit Anfang April sind die Spannungen in den Palästinenser-Gebieten durch wiederholte Razzien gestiegen.