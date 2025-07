Mühlacker: Feuer in Asylbewerberheim - Verdacht auf Brandstiftung

Nach dem Feuer in einem Asylbewerberheim in Mühlacker ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Ersten Erkenntnissen zufolge sind bei dem Brand in der Nacht auf Donnerstag fünf Personen verletzt worden.