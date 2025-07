Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan Dank und Anerkennung für dessen Bemühungen um Vermittlung im Ukraine-Krieg ausgesprochen. Dies berichten österreichische Medien. „Ich danke dem türkischen Präsidenten für den Austausch sowohl vor meinem Besuch in Moskau als auch heute und für seine Bemühungen für ein rasches Ende des Krieges“, hieß es in einer Erklärung Nehammers.

In einem Telefonat zeigten die beiden Regierungschefs am Donnerstag Einigkeit, teilte das österreichische Bundeskanzleramt mit. Man stimmte darin überein, dass „der Istanbuler Prozess die beste Chance auf Frieden ist und alles dafür getan werden müsse, dieses Format weiter voranzutreiben“. Nehammer habe Erdoğan in diesem Zusammenhang die „aktive Unterstützung des neutralen Österreichs“ angeboten.

Chance für Verbesserung der Beziehungen zwischen Türkei und ÖsterreichBeide Spitzenpolitiker zeigten sich auch besorgt über die offenbar bevorstehende russische Großoffensive im ostukrainischen Donbass. Erdoğan und Nehammer erneuerten in diesem Kontext ihre Forderungen nach der Schaffung und Gewährleistung humanitärer Korridore.

Die Ukraine-Krise könnte sich unterdessen als Chance für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei erweisen. Zuletzt waren diese angespannt. Die Türkei warf Österreich insbesondere in der Ära von Kanzler Sebastian Kurz vor, eine fremdenfeindliche Politik salonfähig zu machen und Muslime zu stigmatisieren. Österreich kritisierte wiederum die Politik der Türkei gegenüber Israel und beschuldigte Ankara, nicht autorisierte geheimdienstliche Aktivitäten auf österreichischem Boden auszuüben.

