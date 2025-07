Das Türkische Präsidium für Internationale Kooperation und Koordination (TIKA) hat am Donnerstag Lebensmittelpakete an hilfsbedürftige Tzotzil-Maya in und um die mexikanische Stadt San Cristóbal de las Casas verteilt. Vertreter des indigenen Volkes gaben ihrer Zufriedenheit über die türkische Hilfsaktion anlässlich des Ramadans Ausdruck. Dies teilte die staatliche Entwicklungshilfeorganisation in einer Aussendung mit.

Die Stadt befindet sich in Chiapas, einem der ärmsten Bundestaaten Mexikos. Im Rahmen der TIKA-Hilfsaktion seien auch Lebensmittelpakete an weitere Stämme der Tzotzil-Maya verteilt worden. Deren Siedlungsgebiete sind über die Berge rund um San Cristóbal de las Casas verteilt.

Im Rahmen der Aktion erreichte TIKA mit ihren Lebensmittelpaketen der Erklärung zufolge insgesamt 90 Familien. Für 35 Familien gab es darüber hinaus auch noch spezielle Ramadan-Hilfspakete für Kinder.

