Israel: Der Fall Ahmad Manasra

In den sozialen Medien fordern Menschen weltweit verstärkt die Freilassung des Palästinensers Ahmad Manasra. Im Alter von 13 Jahren wurde er in Israel seinem Anwalt zufolge unrechtmäßig verurteilt und verhört. Seitdem befindet er sich in Haft und kämpft mit psychischen Problemen.