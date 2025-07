Das türkische Außenministerium hat das jüngste Vorgehen der israelischen Truppen auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee im besetzten Ostjerusalem scharf verurteilt.„Wir sind zutiefst besorgt über die in den letzten Tagen zunehmende Spannung in der Region“, erklärte das Ministerium am Freitag.

Israelische Truppen hatten am Freitagmorgen das Gelände der Al-Aksa-Moschee gestürmt. Rund 152 Menschen wurden dabei verletzt.

Bei weiteren Vorfällen in anderen Städten kamen sieben Palästinenser ums Leben, darunter ein Kind.

Ankara wertete die Ereignisse in der Erklärung als „inakzeptabel“. „Wir möchten noch einmal betonen, wie wichtig es ist, Provokationen und Drohungen gegen den Status und den Geist der Al-Aksa-Moschee zu verhindern, insbesondere in dieser kritischen Zeit“, so das Ministerium.