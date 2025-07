Dutzende Hilfesuchende sind offenbar von bulgarischen Grenzeinheiten halbnackt in die Türkei abgeschoben worden. In der nordwestlichen türkischen Provinz Kırklareli griffen türkische Gendarmerie-Teams am Sonntag bei einer Patrouille 84 nur spärlich bekleidete Migranten auf. Sie versteckten sich bei Temperaturen im einstelligen Bereich in einem Waldgebiet im Bezirk Kofçaz nahe der bulgarischen Grenze.

Laut Angaben von türkischen Sicherheitsquellen handelt es sich dabei um afghanische, marokkanische, syrische und iranische Staatsangehörige. Sie seien über Griechenland nach Bulgarien gelangt. Dies hätten die Geflüchteten in einer Erklärung angegeben. Später soll die bulgarische Polizei sie aufgegriffen, ihnen die Wertsachen abgenommen und sie halbnackt zurück auf die türkische Seite gebracht haben.

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt wurde eine Gruppe von 103 Geflüchteten von türkischen Sicherheitskräften ebenfalls in Kofçaz aufgegriffen. Die Türkei ist ein wichtiger Transitpunkt für Flüchtlinge, die nach Europa gelangen wollen. Sie versuchen Krieg und Verfolgung zu entkommen.