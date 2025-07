Die UNO will zusammen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan die Einrichtung einer „humanitären Kontaktgruppe“ unter Beteiligung der Ukraine und Russlands diskutieren. Eine solche Gruppe würde „von den Vereinten Nationen einberufen, um jederzeit auf virtueller oder tatsächlicher Basis humanitäre Fragen zu erörtern“, sagte der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe, Martin Griffiths, am Montag.

Dabei könne es um die Überwachung von Waffenstillstandsvereinbarungen, die sichere Durchreise, Fluchtkorridore oder andere Fragen zwischen den beiden Kriegsparteien gehen. Die Türkei sei auch an den Bemühungen beteiligt, etwa 800 Menschen aus der belagerten Stadt Mariupol am Asowschen Meer zu retten, sagte der UN-Beamte.

Griffiths gab an, für das Treffen in dieser Woche in die Türkei reisen zu wollen. Kurz nach seiner Ankündigung wurde er jedoch positiv auf Corona getestet, womit die Reise nach Angaben seines Teams auf ein unbestimmtes Datum verschoben werden muss. Griffiths und UN-Generalsekretär António Guterres hatten am Sonntag noch mit Erdoğan telefoniert, um die Initiative zu besprechen.