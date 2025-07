Argentinien: Frau fällt in U-Bahn-Schacht

In einem U-Bahnhof in Argentinien ist eine Frau ohnmächtig geworden und in die Lücke eines fahrenden Zuges gefallen. Die Frau überlebte den Sturz. Sicherheitskräfte retteten und versorgten das Opfer, das mit Verletzungen in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurde.