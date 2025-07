Ukraine-Krieg: Europäische Schätzungen gehen von bis zu 20.000 Söldnern aus

In der Ukraine soll eine Vielzahl an Söldnern kämpfen. Unter anderem kommen sie aus der berüchtigten russischen Wagner-Gruppe sowie aus Syrien und Libyen. Größtenteils seien es Infanteristen, die zum Einsatz in der Ukraine angeheuert würden.