Rechtsextremistische Gruppierungen werben inzwischen vermehrt auf der Social-Media-Plattform TikTok um neue Mitglieder. Laut „Belltower“-Recherchen werden auf der Plattform neben Hakenkreuzen auch Videoaufzeichnungen von rechtsterroristischen Attentaten wie jenem vom Christchurch geteilt. Zudem geben Mitglieder einschlägiger Telegramgruppen Einblicke in ihre eigene menschenverachtende Gesinnung.

Waffen, Videos und Hassaufrufe

Oft würden auf TikTok Jugendliche Bilder von sich mit Hitlergruß posten. Andere zeigten stolz ihre eigenen Macheten oder Softair-Waffen. Einige unter ihnen hoffen, dadurch in Kontakt mit anderen rechtsterroristischen Gruppierungen zu kommen. „Anyone in Atomwaffen Divison“, fragt ein deutschsprachiges Mitglied, „How can I join?“

Der Zugang zur Gruppe führe über TikTok-Accounts, die einen Zugangslink für einen Telegramchat in ihrer Biografie teilen. Damit könnten User etwa ins Netzwerk von „Europäische nationalsozialistische Ordnung“ gelangen. Vollen Zugriff auf sämtliches menschenverachtendes und volksverhetzendes Material werde nur demjenigen erteilt, der auch ein Foto seines erhobenen Armes poste.

Unter den Mitgliedern werden Recherchen von Belltower zufolge auch Tipps zum Hochladen von Neonazivideos ausgetauscht. In der Regel sperrt TikTok diese Videos mit rechtsextremistischen Begriffen. Zudem würden Follower der Gruppe aufgefordert, Hasskommentare zu posten. Auf Anweisung des Admins kommentiere die Gefolgschaft auch schon Videos von minderjährigen Usern mit Hassnachrichten. Der Auftrag werde später wieder gelöscht.

Algorithmus von TikTok kommt Rechtsextremen entgegen

Diese Recherche habe gezeigt, dass die Umsetzung der Richtlinien bei TikTok aktuell nur bedingt funktioniere. Die Moderationsteams von TikTok müssten dringend geschult werden, forderte Eva Kappl vom Bildungsprojekt Demokratiktok der Amadeu Antonio Stiftung. Die Plattform biete für Rechtsextreme viele Vorteile. Laut Kappl stelle vor allem der Algorithmus von TikTok eine Gefahr dar, denn dieser sei explizit auf die Interessen von Nutzern zugeschnitten.